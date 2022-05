Les rendez-vous des patrimoines – visite guidée Le Belvédère, de fond en comble ou presque Pau Pau Catégories d’évènement: 64000

RDV Place royale – Statut Henri IV –

RDV Place royale – Statut Henri IV –

Le belvédère du Splendide est un endroit insolite de la ville de Pau. Il est situé su sommet de l'ancien « Splendide Hôtel », bâti au 19e siècle. Ce magnifique belvédère offre une vue à 360° sur les toits de la ville, le boulevard des Pyrénées et les Pyrénées.

