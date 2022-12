Les rendez-vous des patrimoines – Visite guidée « Au coeur de la Place Clémenceau » Pau, 26 mars 2023, Pau .

Les rendez-vous des patrimoines – Visite guidée « Au coeur de la Place Clémenceau »

Place Clémenceau Préfecture Pau Pyrénées-Atlantiques Préfecture Place Clémenceau

2023-03-26 15:00:00 – 2023-03-26

Préfecture Place Clémenceau

Pau

Pyrénées-Atlantiques

0 0 EUR De quartier périphérique au 17e siècle, la place Clemenceau devient le cœur névralgique du centre-ville au fur et à mesure des siècles où couvents, commerces et habitats coexistent et se succèdent.

Durée : 1h30

Ville de Pau

Préfecture Place Clémenceau Pau

