Les rendez-vous des patrimoines – Visite commentée nouvel accrochage Pau, 3 juillet 2022, Pau.

Les rendez-vous des patrimoines – Visite commentée nouvel accrochage Musée des Beaux-Arts 11 Rue Mathieu Lalanne Pau

2022-07-03 – 2022-07-03 Musée des Beaux-Arts 11 Rue Mathieu Lalanne

Pau Pyrénées-Atlantiques

5 5 EUR Le musée fait peau neuve et dévoile une nouvelle présentation de ses collections.

Les visiteurs sont invités à découvrir ou redécouvrir les œuvres phares du musée, d’autres plus confidentielles sorties des réserves pour cette occasion., ainsi que les acquisitions et restaurations récentes démontrant ainsi qu’un musée est une institution vivante, dont l’histoire ne cesse de s’écrire.

Durée 1h30

+33 5 59 27 33 02

