Les rendez-vous des patrimoines – Spectacle “Les amateurs”, 12 mai 2022, .

Les rendez-vous des patrimoines – Spectacle “Les amateurs”

2022-05-12 – 2022-05-12

horaire communiqué ultérieurement (Durée : 2h)

Conception, mise en scène, réalisation : Laura Bazalgette, coproduction Espaces Pluriels

RDV Musée des Beaux-arts

“LES AMATEURS” est une collection constituée d’œuvres aimées et racontées par les citoyens.

Des amateurs sont invités par l’artiste Laura Bazalgette à faire le récit d’une œuvre littéraire, plastique, musicale, d’un film, d’un spectacle, d’une forme architecturale, d’une pièce de design, qu’ils connaissent et qui les touche.

Les paroles de chaque participant sont recueillies et enregistrées lors d’entretiens menés par l’artiste, puis articulées pour former des récits d’une durée de dix minutes. Chaque participant devient par la suite interprète de son récit, qu’il restitue à l’aide d’une oreillette lors d’une performance collective inédite.

Dans la limite des places disponibles.

+33 5 59 84 11 93

dernière mise à jour : 2022-05-05 par