Les rendez-vous des patrimoines – Spectacle “Des valises et des hommes” Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Les rendez-vous des patrimoines – Spectacle “Des valises et des hommes” Pau, 11 juin 2022, Pau. Les rendez-vous des patrimoines – Spectacle “Des valises et des hommes” Parc Saragosse Avenue de Saragosse Pau

2022-06-11 – 2022-06-11 Parc Saragosse Avenue de Saragosse

EUR 0 0 Poésies des quartiers Dufau-Tourasse à Saragosse De 1960 à 2021, une traversée poétique, visuelle et sensible de l'histoire du quartier Dufau-Tourasse/Saragosse. Tout ce qu'il y a d'humanité dans la ville, de poésie sur les balcons, d'espoir au milieu du béton avec la Compagnie « Tout droit jusqu'au matin » de Sauvagnon.

