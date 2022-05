Les rendez-vous des patrimoines – Siestes musicales, 11 juin 2022, .

Les rendez-vous des patrimoines – Siestes musicales

2022-06-11 – 2022-06-11

EUR 0 0 SIESTES MUSICALES (Durée : 1h)

RDV au musée des Beaux-arts

> Samedi 11 juin – 14h30

> Mardi 26 juillet – 14h30

> Samedi 6 août – 14h30

La médiathèque André Labarrère et le musée s’associent pour proposer aux visiteurs un moment de détente en musique. La sieste musicale est un voyage en musique original qui invite le participant à la rêverie, un moment de plaisir partagé pouvant se prolonger à la maison par l’emprunt des disques écoutés.

Un rendez-vous pour découvrir les albums présentés dans l’exposition THE COVERS et mettre en avant les collections musicales de la médiathèque.

Dans la limite des places disponibles.

+33 5 59 27 33 02

