Les rendez-vous des patrimoines – Nymphes par Ernest Gabard (1oeuvre /1 artiste)

Le fonds Ernest Gabard du musée des Beaux-arts, composé de dix-sept œuvres, s'enrichit de deux nouvelles pièces. Le choix s'est logiquement porté sur une esquisse de la sculpture La Fontaine aux enfants et sur un bas-relief typiquement Art Déco : Nymphes. L'occasion de redécouvrir cet artiste dont l'œuvre propose une plongée dans la période Art Déco – également représentée dans les collections du musée par Emile Aubry, Louis Billotey ou bien encore Pierre-Albert Bégaud. Durée 30mn

