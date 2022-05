Les rendez-vous des patrimoines – Les ferronneries de Pau, un patrimoine discret Pau, 14 mai 2022, Pau.

Les rendez-vous des patrimoines – Les ferronneries de Pau, un patrimoine discret Place Royale Kiosque Pau

2022-05-14 – 2022-05-14 Place Royale Kiosque

Pau Pyrénées-Atlantiques

RDV Kiosque Place royale

La Ville d’art et d’histoire vous propose une promenade dans le centre-ville à la découverte de la ferronnerie. Des objets qui racontent des époques et des techniques : balustrades, grilles, heurtoirs, appuis de fenêtres, colonnes… des réalisations en fer forgé, en fonte qui décorent notre quotidien. Commentée par M. Fournier de l’Association Fer et savoir-faire.

Place Royale Kiosque Pau

