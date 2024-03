Les rendez-vous des patrimoines Le jardin de Kofu, le Japon à Pau Jardin de Kofu Pau, dimanche 2 juin 2024.

Les rendez-vous des patrimoines Le jardin de Kofu, le Japon à Pau Jardin de Kofu Pau Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins

Venez découvrir un jardin japonais au cœur de Pau, son histoire et ses caractéristiques. La visite sera commentée en trio avec un jardinier, une archiviste et une guide-conférencière de la ville de Pau. A cette occasion elle mobilisera les 5 sens pour valoriser les spécificités de ce jardin et la culture nippone dont il est issu. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 11:00:00

fin : 2024-06-02

Jardin de Kofu 3 Avenue du Stade Nautique

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Les rendez-vous des patrimoines Le jardin de Kofu, le Japon à Pau Pau a été mis à jour le 2024-03-19 par OT Pau