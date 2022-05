Les rendez-vous des patrimoines – La restauration de la statuaire paloise : Tombeau de Pierre Tourasse Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pau Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 Au cours de l’année 2022, la ville de Pau fait nettoyer et restaurer plusieurs statues. L’occasion de découvrir les interventions réalisées par la restauratrice, Sophie-Jeanne Vidal de l’atelier Rouge-Gorge, pendant les chantiers. RDV Entrée principale du cimetière

Ce monument funéraire, réalisé grâce à une souscription publique, rend hommage à Pierre Tourasse et à son action de bienfaiteur auprès des plus démunis au 19è siècle. Cimetière urbain Allée du Grand Tour Pau

