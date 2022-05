Les rendez-vous des patrimoines – La restauration de la statuaire paloise : Salut Noble Béarn ! Pau Pau Catégories d’évènement: 64000

Pau

Les rendez-vous des patrimoines – La restauration de la statuaire paloise : Salut Noble Béarn ! Pau, 13 juillet 2022, Pau. Les rendez-vous des patrimoines – La restauration de la statuaire paloise : Salut Noble Béarn ! Statue d’Artagnan Parc Beaumont Pau

2022-07-13 – 2022-07-13 Statue d’Artagnan Parc Beaumont

Pau 64000 EUR 0 0 Au cours de l’année 2022, la ville de Pau fait nettoyer et restaurer plusieurs statues. L’occasion de découvrir les interventions réalisées par la restauratrice, Sophie-Jeanne Vidal de l’atelier Rouge-Gorge, pendant les chantiers. RDV Statue D’Artagnan

Cette statue de marbre, commandée au sculpteur Edmond Desca en 1899, évoque le plus connu des cadets de Gascogne, le gersois d’Artagnan, compagnon d’armes des fameux mousquetaires béarnais Athos, Porthos et Aramis… Statue d’Artagnan Parc Beaumont Pau

