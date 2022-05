Les rendez-vous des patrimoines – La restauration de la statuaire paloise : Monument au Maréchal Foch Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pau Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 Au cours de l’année 2022, la ville de Pau fait nettoyer et restaurer plusieurs statues. L’occasion de découvrir les interventions réalisées par la restauratrice, Sophie-Jeanne Vidal de l’atelier Rouge-Gorge, pendant les chantiers. RDV Statue Foch

La statue du maréchal Foch, commanditée par Pierre Mérillon, membre du conseil municipal est réalisée en hommage au héros de la Première Guerre mondiale, en 1933 par le sculpteur Maxime Real del Sarte.

