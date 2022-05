Les rendez-vous des patrimoines – La naissance d’Henri IV par Eugène Devéria (1oeuvre /1 artiste)

Les rendez-vous des patrimoines – La naissance d’Henri IV par Eugène Devéria (1oeuvre /1 artiste), 8 juillet 2022, . Les rendez-vous des patrimoines – La naissance d’Henri IV par Eugène Devéria (1oeuvre /1 artiste)

2022-07-08 12:00:00 – 2022-07-08 12:30:00 0 0 EUR La naissance d’Henri IV, réalisé en 1827 par Eugène Devéria et conservé au Louvre, demeure son tableau le plus célèbre. Le musée des Beaux-Arts possède une copie peinte par l’artiste lui-même à la demande de l’Etat. L’occasion de redécouvrir cette œuvre qui a contribué à la construction du mythe du Bon Roi Henri. Durée 30mn La naissance d’Henri IV, réalisé en 1827 par Eugène Devéria et conservé au Louvre, demeure son tableau le plus célèbre. Le musée des Beaux-Arts possède une copie peinte par l’artiste lui-même à la demande de l’Etat. L’occasion de redécouvrir cette œuvre qui a contribué à la construction du mythe du Bon Roi Henri. Durée 30mn La naissance d’Henri IV, réalisé en 1827 par Eugène Devéria et conservé au Louvre, demeure son tableau le plus célèbre. Le musée des Beaux-Arts possède une copie peinte par l’artiste lui-même à la demande de l’Etat. L’occasion de redécouvrir cette œuvre qui a contribué à la construction du mythe du Bon Roi Henri. Durée 30mn dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville