Les rendez-vous des patrimoines – Journée internationale des archives – visite et escape game en famille Pau

Pyrénées-Atlantiques

Les rendez-vous des patrimoines – Journée internationale des archives – visite et escape game en famille Pau, 9 juin 2022, Pau. Les rendez-vous des patrimoines – Journée internationale des archives – visite et escape game en famille Usine des Tramways Avenue Gaston Lacoste Pau

2022-06-09 17:30:00 – 2022-06-09 Usine des Tramways Avenue Gaston Lacoste

Pau Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 À l’occasion de la Journée internationale des archives, le service communautaire des archives propose une formule inédite combinant une visite guidée des magasins de conservation (30 min.) suivie d’un escape game “A la recherche du testament perdu” (1h). Un projet de passerelle gigantesque à la place du funiculaire…

La ville de Pau a de grandes ambitions mais elles ne plaisent pas du tout à certains de ses administrés… Le Maire est attendu en séance de conseil municipal pour défendre le projet de construction de cette passerelle. Un homme, l’archiviste Yves Arche, a conservé précieusement le dossier d’étude mais voilà que tous deux disparaissent une heure avant la séance. Votre mission consiste à résoudre les énigmes qu’Yves a laissées derrière lui et retrouver le précieux dossier. Vous avez 60 minutes top chrono !

Jeu d’équipes dès 12 ans (limité à 8 participants). Usine des Tramways Avenue Gaston Lacoste Pau

