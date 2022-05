Les rendez-vous des patrimoines – Initiation à la sérigraphie, 15 juin 2022, .

Les rendez-vous des patrimoines – Initiation à la sérigraphie

2022-06-15 – 2022-06-15

EUR 5 5 LES ATELIERS DU MUSÉE : initiation à la sérigraphie (Durée : 3h)

> Mercredi 15 juin – 14h30 (11-18 ans)

> Mercredi 6 juillet – 14h30 (7 -11 ans)

> Jeudi 21 juillet – 14h30 (11-18 ans)

> Jeudi 28 juillet – 14h30 (famille : adulte + enfant)

L’atelier Silk Screen Station, en miroir avec l’exposition THE COVERS, mené par Andréas Camps, étudiant à l’ESAD Pyrénées, propose aux participants une première approche de la sérigraphie, technique d’impression artisanale se basant sur le principe des pochoirs.

En imprimant sur différents supports type pochette de vinyle ou totebag, les participants aborderont les notions primaires de compositions via des formes simples et accessibles.

