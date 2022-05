Les rendez-vous des patrimoines – Balade urbaine : Pau et le street art, 13 juillet 2022, .

Les rendez-vous des patrimoines – Balade urbaine : Pau et le street art

2022-07-13 – 2022-07-13

0 0 EUR De l’exposition THE COVERS présentée au musée des Beaux-arts, à la fresque de la Sernam en passant par les Space invaders et autres créations urbaines et contemporaines, cette balade met à l’honneur les créations street-art et permet de visiter Pau sous un jour nouveau.

Durée 1h30

De l’exposition THE COVERS présentée au musée des Beaux-arts, à la fresque de la Sernam en passant par les Space invaders et autres créations urbaines et contemporaines, cette balade met à l’honneur les créations street-art et permet de visiter Pau sous un jour nouveau.

Durée 1h30

De l’exposition THE COVERS présentée au musée des Beaux-arts, à la fresque de la Sernam en passant par les Space invaders et autres créations urbaines et contemporaines, cette balade met à l’honneur les créations street-art et permet de visiter Pau sous un jour nouveau.

Durée 1h30

dernière mise à jour : 2022-05-05 par