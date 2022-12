Les rendez-vous des patrimoines – Afterwork « Journée de la femme – Archives de femmes » Pau Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Les rendez-vous des patrimoines – Afterwork « Journée de la femme – Archives de femmes » Pau, 8 mars 2023, Pau Pau. Les rendez-vous des patrimoines – Afterwork « Journée de la femme – Archives de femmes » 19 Avenue Gaston Lacoste Usine des Tramways Pau Pyrénées-Atlantiques Usine des Tramways 19 Avenue Gaston Lacoste

2023-03-08 18:00:00 – 2023-03-08

Usine des Tramways 19 Avenue Gaston Lacoste

Pau

Pyrénées-Atlantiques Pau EUR 0 0 Rétablir la place des femmes dans l’histoire : c’est le postulat de ces deux chercheuses qui partagent leurs parcours d’investigation dans les archives locales et nationales sur Isabelle de Foix-Castelbon et les femmes des capitouls.

Durée : 1h Rétablir la place des femmes dans l’histoire : c’est le postulat de ces deux chercheuses qui partagent leurs parcours d’investigation dans les archives locales et nationales sur Isabelle de Foix-Castelbon et les femmes des capitouls.

Durée : 1h +33 5 59 27 27 08 Ville de Pau

Usine des Tramways 19 Avenue Gaston Lacoste Pau

dernière mise à jour : 2022-12-23 par

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Pau Adresse Pau Pyrénées-Atlantiques Usine des Tramways 19 Avenue Gaston Lacoste Ville Pau Pau lieuville Usine des Tramways 19 Avenue Gaston Lacoste Pau Departement Pyrénées-Atlantiques

Pau Pau Pau Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pau-pau/

Les rendez-vous des patrimoines – Afterwork « Journée de la femme – Archives de femmes » Pau 2023-03-08 was last modified: by Les rendez-vous des patrimoines – Afterwork « Journée de la femme – Archives de femmes » Pau Pau 8 mars 2023 19 Avenue Gaston Lacoste Usine des Tramways Pau Pyrénées-Atlantiques Pau Pau, Pyrénées-Atlantiques Pyrénées-Atlantiques

Pau Pau Pyrénées-Atlantiques