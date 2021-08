Laprugne Laprugne Allier, Laprugne Les Rendez-vous des Monts de la Madeleine Laprugne Laprugne Catégories d’évènement: Allier

Laprugne

Les Rendez-vous des Monts de la Madeleine Laprugne, 18 septembre 2021, Laprugne. Les Rendez-vous des Monts de la Madeleine 2021-09-18 09:00:00 09:00:00 – 2021-09-19 19:00:00 19:00:00

Laprugne Allier 10ème édition qui permettra de mettre en avant les richesses environnementales exceptionnelles des Monts de la Madeleine à travers le thème Natura 2000, réseau européen de sites naturels remarquables et de proposer un week-end 100% Nature et Biodiversité. smmm@montsmadeleine.fr +33 4 77 65 10 22 dernière mise à jour : 2021-08-23 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Laprugne Autres Lieu Laprugne Adresse Ville Laprugne lieuville 46.00576#3.79975