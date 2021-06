Lopérec Lopérec Finistère, Lopérec Les rendez-vous des Monts d’Arrée – On bouge ensemble Lopérec Lopérec Catégories d’évènement: Finistère

Lopérec

Les rendez-vous des Monts d’Arrée – On bouge ensemble Lopérec, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Lopérec. Les rendez-vous des Monts d’Arrée – On bouge ensemble 2021-07-01 13:30:00 – 2021-07-01

Lopérec Finistère Lopérec « On bouge ensemble », initiation à la randonnée le jeudi 1er juillet à 13h30 à Lopérec. Départ du parking du lycée du Nivot.

Gratuit

Sur inscription

Transport gratuit disponible

Renseignements : 07 89 73 83 05 ou evs@epal.asso.fr evs@epal.asso.fr +33 7 89 73 83 05 « On bouge ensemble », initiation à la randonnée le jeudi 1er juillet à 13h30 à Lopérec. Départ du parking du lycée du Nivot.

Gratuit

Sur inscription

Transport gratuit disponible

Renseignements : 07 89 73 83 05 ou evs@epal.asso.fr dernière mise à jour : 2021-06-22 par OT MONTS D’ARREE – YEUN ELEZ

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Lopérec Étiquettes évènement : Autres Lieu Lopérec Adresse Ville Lopérec lieuville 48.27789#-4.04636