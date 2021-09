Brennilis Brennilis Brennilis, Finistère Les rendez-vous des Monts d’Arrée – On bouge ensemble Brennilis Brennilis Catégories d’évènement: Brennilis

Les rendez-vous des Monts d'Arrée – On bouge ensemble 2021-09-27 13:30:00 – 2021-09-27 16:00:00

Brennilis Finistère Brennilis “On bouge ensemble”, cycle nautique pour adultes débutant au lac st Michel, jeudi 27 septembre de 13h30 à 16h.

Rendez-vous à Nestavel Bras.

Gratuit, sur inscriptions. Transport gratuit possible.

dernière mise à jour : 2021-09-18

