Les rendez-vous des enfants Morlanne, 31 août 2022, Morlanne.

Les mercredis des enfants au château de Morlanne ! Pour les Géants de 7 à 11 ans : Visite avec le Livret Moyen-Âge. Accompagné d'un médiateur et du livret de découverte, deviens incollable sur le Moyen-Âge et le Château de Morlanne !

