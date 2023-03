Les rendez-vous des enfants: ciné pop-corn Place Soljenitsyne Crest Catégories d’Évènement: Crest

Drôme

Les rendez-vous des enfants: ciné pop-corn Place Soljenitsyne, 12 avril 2023, Crest . Les rendez-vous des enfants: ciné pop-corn Médiathèque de la Vallée de la Drôme Place Soljenitsyne Crest Drôme Place Soljenitsyne Médiathèque de la Vallée de la Drôme

2023-04-12 16:00:00 16:00:00 – 2023-04-12

Place Soljenitsyne Médiathèque de la Vallée de la Drôme

Crest

Drôme Un film choisi par les bibliothécaires pour émerveiller le jeune public! Place Soljenitsyne Médiathèque de la Vallée de la Drôme Crest

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Crest, Drôme Autres Lieu Crest Adresse Crest Drôme Place Soljenitsyne Médiathèque de la Vallée de la Drôme Ville Crest Departement Drôme Lieu Ville Place Soljenitsyne Médiathèque de la Vallée de la Drôme Crest

Crest Crest Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/crest /

Les rendez-vous des enfants: ciné pop-corn Place Soljenitsyne 2023-04-12 was last modified: by Les rendez-vous des enfants: ciné pop-corn Place Soljenitsyne Crest 12 avril 2023 Drôme Médiathèque de la Vallée de la Drôme Place Soljenitsyne Crest Drôme Place Soljenitsyne Crest

Crest Drôme