Les rendez-vous des enfants, au Château de Morlanne Morlanne Morlanne Catégories d’évènement: Morlanne

Pyrnes-Atlantiques

Les rendez-vous des enfants, au Château de Morlanne Morlanne, 26 octobre 2022, Morlanne. Les rendez-vous des enfants, au Château de Morlanne

34 Carrère du Château Château de Morlanne Morlanne Pyrnes-Atlantiques Château de Morlanne 34 Carrère du Château

2022-10-26 – 2022-10-26

Château de Morlanne 34 Carrère du Château

Morlanne

Pyrnes-Atlantiques Morlanne EUR 7 7 Les mercredis des enfants au château de Morlanne ! Pour les Pitchouns de 3 à 6 ans : atelier Boucliers et Couronnes. Les enfants fabriquent au choix un bouclier ou une couronne qu’ils personnalisent (collage, dessin, coloriage…) selon leurs goûts. Les mercredis des enfants au château de Morlanne ! Pour les Pitchouns de 3 à 6 ans : atelier Boucliers et Couronnes. Les enfants fabriquent au choix un bouclier ou une couronne qu’ils personnalisent (collage, dessin, coloriage…) selon leurs goûts. +33 5 59 81 60 27 Château de Morlanne

Château de Morlanne 34 Carrère du Château Morlanne

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Morlanne, Pyrnes-Atlantiques Autres Lieu Morlanne Adresse Morlanne Pyrnes-Atlantiques Château de Morlanne 34 Carrère du Château Ville Morlanne lieuville Château de Morlanne 34 Carrère du Château Morlanne Departement Pyrnes-Atlantiques

Morlanne Morlanne Pyrnes-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morlanne/

Les rendez-vous des enfants, au Château de Morlanne Morlanne 2022-10-26 was last modified: by Les rendez-vous des enfants, au Château de Morlanne Morlanne Morlanne 26 octobre 2022 34 Carrère du Château Château de Morlanne Morlanne Pyrnes-Atlantiques Morlanne Pyrnes-Atlantiques

Morlanne Pyrnes-Atlantiques