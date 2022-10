Les rendez-vous des enfants, au Château de Morlanne

2022-10-28 15:00:00 – 2022-10-28 EUR 7 7 Les mercredis des enfants au château de Morlanne ! Pour les Géants de 7 à 11 ans : Enluminure bestiaire. Les peintures sont préparées à l’aide de pigments naturels. Les enfants repartent avec leur animal fantastique enluminé. Sur réservation. Les mercredis des enfants au château de Morlanne ! Pour les Géants de 7 à 11 ans : Enluminure bestiaire. Les peintures sont préparées à l’aide de pigments naturels. Les enfants repartent avec leur animal fantastique enluminé. Sur réservation. dernière mise à jour : 2022-10-10 par

