Les rendez-vous des enfants, 20 juillet 2022, .

Les rendez-vous des enfants



2022-07-20 – 2022-07-20

EUR 7 7 Les mercredis des enfants au château de Morlanne ! Pour les Géants de 7 à 11 ans : Livret animaux et végétaux. Accompagné d’un médiateur, visites le Château de Morlanne et ses extérieurs en suivant le thème des animaux et des végétaux, dans le jardin et à travers les œuvres de la collection !

Les mercredis des enfants au château de Morlanne ! Pour les Géants de 7 à 11 ans : Livret animaux et végétaux. Accompagné d’un médiateur, visites le Château de Morlanne et ses extérieurs en suivant le thème des animaux et des végétaux, dans le jardin et à travers les œuvres de la collection !

Les mercredis des enfants au château de Morlanne ! Pour les Géants de 7 à 11 ans : Livret animaux et végétaux. Accompagné d’un médiateur, visites le Château de Morlanne et ses extérieurs en suivant le thème des animaux et des végétaux, dans le jardin et à travers les œuvres de la collection !

dernière mise à jour : 2022-06-20 par