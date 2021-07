Saint-Céneri-le-Gérei Saint-Céneri-le-Gerei Orne, Saint-Céneri-le-Gérei Les rendez-vous des Amis de Saint Céneri Saint-Céneri-le-Gerei Saint-Céneri-le-Gérei Catégories d’évènement: Orne

Saint-Céneri-le-Gérei

Les rendez-vous des Amis de Saint Céneri Saint-Céneri-le-Gerei, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Saint-Céneri-le-Gérei. Les rendez-vous des Amis de Saint Céneri

du samedi 10 juillet au mardi 17 août à Saint-Céneri-le-Gerei

Par tranches de 3 jours, avec à chaque fois 8 artistes présents. Au total, 24 exposants et un artiste en résidence participeront à cette version allégée. Peintures, sculptures, photos, … retrouvez la sélection 2021 sur la page Facebook des Amis de Saint-Céneri. Pour étendre les visites sur plusieurs journées et diminuer ainsi le flux des visiteurs, Les Rencontres de Saint-Céneri seront étalées sur 9 jours, du 10 au 18 juillet Saint-Céneri-le-Gerei Saint-Céneri-le-Gerei Saint-Céneri-le-Gérei Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T10:00:00 2021-07-10T18:00:00;2021-07-11T10:00:00 2021-07-11T18:00:00;2021-07-12T10:00:00 2021-07-12T18:00:00;2021-07-13T10:00:00 2021-07-13T18:00:00;2021-07-14T10:00:00 2021-07-14T18:00:00;2021-07-15T10:00:00 2021-07-15T18:00:00;2021-07-16T10:00:00 2021-07-16T18:00:00;2021-07-17T10:00:00 2021-07-17T18:00:00;2021-07-18T10:00:00 2021-07-18T18:00:00;2021-07-19T10:00:00 2021-07-19T18:00:00;2021-07-20T10:00:00 2021-07-20T18:00:00;2021-07-21T10:00:00 2021-07-21T18:00:00;2021-07-22T10:00:00 2021-07-22T18:00:00;2021-07-23T10:00:00 2021-07-23T18:00:00;2021-07-24T10:00:00 2021-07-24T18:00:00;2021-07-25T10:00:00 2021-07-25T18:00:00;2021-07-26T10:00:00 2021-07-26T18:00:00;2021-07-27T10:00:00 2021-07-27T18:00:00;2021-07-28T10:00:00 2021-07-28T18:00:00;2021-07-29T10:00:00 2021-07-29T18:00:00;2021-07-30T10:00:00 2021-07-30T18:00:00;2021-07-31T10:00:00 2021-07-31T18:00:00;2021-08-01T10:00:00 2021-08-01T18:00:00;2021-08-02T10:00:00 2021-08-02T18:00:00;2021-08-03T10:00:00 2021-08-03T18:00:00;2021-08-04T10:00:00 2021-08-04T18:00:00;2021-08-05T10:00:00 2021-08-05T18:00:00;2021-08-06T10:00:00 2021-08-06T18:00:00;2021-08-07T10:00:00 2021-08-07T18:00:00;2021-08-08T10:00:00 2021-08-08T18:00:00;2021-08-09T10:00:00 2021-08-09T18:00:00;2021-08-10T10:00:00 2021-08-10T18:00:00;2021-08-11T10:00:00 2021-08-11T18:00:00;2021-08-12T10:00:00 2021-08-12T18:00:00;2021-08-13T10:00:00 2021-08-13T18:00:00;2021-08-14T10:00:00 2021-08-14T18:00:00;2021-08-15T10:00:00 2021-08-15T18:00:00;2021-08-16T10:00:00 2021-08-16T18:00:00;2021-08-17T10:00:00 2021-08-17T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Orne, Saint-Céneri-le-Gérei Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Céneri-le-Gerei Adresse Saint-Céneri-le-Gerei Ville Saint-Céneri-le-Gérei lieuville Saint-Céneri-le-Gerei Saint-Céneri-le-Gérei