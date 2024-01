Les Rendez-Vous de Thomas Dutronc : Rocky Gresset Quartet Le Son de la Terre Paris 05, dimanche 3 mars 2024.

Le dimanche 03 mars 2024

de 18h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant Billetterie Concert Les Rendez-Vous de Thomas Dutronc : Rocky Gresset Quartet : 25 EUR

Compagnon de route de Thomas Dutronc, Rocky Gresset est une des figures majeures de la nouvelle génération du Jazz manouche.

Fier de ses origines et représentant émérite de toute une culture musicale, Rocky ne s’est pas pour autant limité à un seul style musical et son ouverture d’esprit fait qu’il est à l’heure actuelle un des guitaristes de jazz les plus demandé. Aussi à l’aise sur des standards de Django que dans un répertoire plus bop, il vient pour ce concert nous présenter un projet sous son nom qui est un condensé de ses différentes influences. Entouré par sa section rythmique habituelle avec Mathieu Chatelain à la guitare rythmique et Jérémie Arranger à la contrebasse, ils seront rejoints au cours de la soirée par le saxophoniste Gilles Barikosky, pour former un quartet, trait d’union entre swing et bop!

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Paris 05

Contact : https://www.sondelaterre.fr/event/rocky-gresset-quartet/#billetterie

