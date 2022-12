LES RENDEZ-VOUS DE ST LYPHARD La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard Catégories d’évènement: La Ferté-Bernard

Sarthe

LES RENDEZ-VOUS DE ST LYPHARD La Ferté-Bernard, 25 mai 2023

2023-05-25 – 2023-05-28 La Ferté-Bernard

Sarthe La Ferté-Bernard Jeudi de 18h à 22h

Vendredi de 18h à 23h

Samedi de 15h à 23h

et le Dimanche de 15h à 20h

Rendez-vous au Festival d’arts de la rue de la Ferté-Bernard, sous le slogan « Relions nous », Gratuit pour les petits et les plus grands ! Contact@tombesdelalune.com +33 6 84 14 34 14 La Ferté-Bernard

