LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET – LES MUSICIENS GITANS DE LA RUMBA Béziers, 19 mars 2022, Béziers.

LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET – LES MUSICIENS GITANS DE LA RUMBA Béziers

2022-03-19 17:00:00 – 2022-03-19 19:00:00

Béziers Hérault

Le foyer du Théâtre Municipal vous propose un rendez-vous mensuel pour partager un moment de culture.

Barcelone, dans les années 1950. Antonio Gonzalez “El Pescadilla”, Peret, Chacho et Los Amayas sont les artistes gitans à l’origine de la rumba gitane catalane. Inspirés fortement de Cuba et de différents pays d’Amérique latine, ces airs de rumba se diffusent peu à peu en France et dans toute l’Europe.

Auteur du livre “Les Musiciens Gitans de la Rumba” et ethnomusicologue, Guy Bertrand nous présente cette épopée musicale avec ses acteurs les plus essentiels.

Entrée libre.

+33 4 67 36 82 83

Ville de Béziers

Béziers

