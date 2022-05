LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET – LE THEATRE MUNICIPAL DE BEZIERS Béziers, 21 mai 2022, Béziers.

2022-05-21 17:00:00 17:00:00 – 2022-05-21 19:00:00 19:00:00

Béziers Hérault

Le foyer du Théâtre Municipal vous propose un rendez-vous mensuel pour partager un moment de culture.

Le service Béziers PatrimoineS vous propose de (re)découvrir l’édifice culturel majeur de la ville, construit au milieu du XIXè siècle dans un centre-ville alors en plein essor. Bordant l’extrémité nord de la nouvelle Promenade, cette situation géographique a été réfléchie pour inciter la population à fréquenter et à vivre dans ce nouveau quartier. Mais quel était le contexte historique et social de l’époque? Et que représentent les décors muraux de ce bâtiment?

Entrée libre.

+33 4 67 36 82 83

Ville de Béziers

Béziers

