LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET – INITIATION AUX ARTS ACROBATIQUES Béziers, 18 mai 2022, Béziers.

2022-05-18 – 2022-05-18

Béziers Hérault

Une fois par mois, encouragez vos enfants aux arts de la scène! Création, émotion, communication directe, danse, théâtre ou encore cirque, ces ateliers sont une véritable expérience du spectacle vivant.

L’ASB Gym t’attend pour un atelier consacré à l’initiation des arts acrobatiques:

– tissus et cerceaux aériens

– cannes d’équilibre et équilibre sur mains

– portés main à main et acrobaties sur piste

Entrée libre sur réservation.

Les enfants doivent être accompagnés par un parent.

Une fois par mois, encouragez vos enfants aux arts de la scène! Création, émotion, communication directe, danse, théâtre ou encore cirque, ces ateliers sont une véritable expérience du spectacle vivant. Entrée libre sur réservation. Pour les enfants de 6 à 12 ans.

+33 4 67 36 82 80

ville de Béziers

Béziers

