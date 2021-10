Béziers Béziers Béziers, Hérault LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET – GISELLE Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET – GISELLE Béziers, 20 novembre 2021, Béziers. LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET – GISELLE 2021-11-20 17:00:00 17:00:00 – 2021-11-20 19:00:00 19:00:00

Béziers Hérault Le foyer du Théâtre Municipal vous propose un rendez-vous mensuel pour partager un moment de culture. “Giselle” est une œuvre phare du XIXème siècle qui relate l’histoire d’une jeune paysanne se laissant séduire par un prince, lui-même promis à une autre…

Par le Conservatoire Béziers Méditerranée, en lien avec les représentations du ballet à Zinga Zanga en avril 2022. Entrée libre.
+33 4 67 36 82 83

Par le Conservatoire Béziers Méditerranée, en lien avec les représentations du ballet à Zinga Zanga en avril 2022. Entrée libre.

