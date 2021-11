Les Rendez-vous de musique ancienne Chapelle du Bon Sauveur, 14 novembre 2021, Albi.

Les Rendez-vous de musique ancienne

Chapelle du Bon Sauveur, le dimanche 14 novembre à 17:00

Frédéric NAEL: Flûte à becWilfredo PEREZ: VioloncelleMarie-Hélène BOUILLOT: ClavecinJ.S BACH: Partita pour flûte seuleBWV 1013G.F. HAENDEL: Sonates pour flûte à bec et Basse Continue HWV 362 (La m) et HWV 365 (Do M) Que ce soit sur le plan de la vie personnelle ou sur le plan de la vie musicale, difficile d’imaginer destins plus différents que ceux de Johan Sebastian BACH et de Georg Friedrich HAENDEL.Nés à un mois d’intervalle en 1685, tout les sépare… Bach est issu d’une longue lignée de musiciens de Thuringe, et s’initie tout naturellement au violon avec son père, puis à l’orgue et au clavecinavec son frère aîné.Haendel est fils d’un barbier-chirurgienqui apprécie peu ses talents musicaux précoces, et essaie de lui faire étudier le droit.Haendel fut un grand voyageur. Après avoir sillonné l’Allemagne et exploré l’Italie (Rome, Naples, Florence), il s’installe durablement en Angleterre où il s’éteindraen 1759.Ses rares voyages, Bach les effectuera en Allemagne, et souvent à pied.Malgréson génie précurseur, Bach ne connut pas la gloire de son vivant. Reconnu seulement par ses pairs, il ne jouissait pas auprès du public d’une réputation à la hauteur de son œuvre, et fut méprisé par une grande partie de la classe dirigeante. Haendel, sansdoute plus à l’écoute des goûts et des attentes de ses contemporains, connut de nombreux succès publics, notamment avec ses opéras, et acquit rapidement une renommée internationale.Hasard de la vie, atteints tous deux de la cataracte, ils finirent aveugles suite aux interventions chirurgicales opérées par le médecin anglais John Taylor…Au-delà de leurs divergences, ces deux figures majeures du XVIIIèmesiècle musical incarnent, chacun à sa manière, une étonnante facilité pourcomprendre et assimiler les différents styles européens. C’est ce que vous pourrez découvrir à travers ce programme…Les Rendez-Vous de Musique Ancienneproposés à la Chapelle du Bon Sauveurle dimanche à 17hont pour but de faire découvrir la diversité des MusiquesAnciennes,du Moyen-Age au XIXèmesiècle,jouées sur instruments d’époque.Ces concerts sont organisés par l’association Mus’Art en partenariat avec la Fondation Bon Sauveurd’Alby,et avec le soutien de l’association SOS Musique, qui fut à l’origine de ces Rendez-Vous.

J.S. BACH & G.F. HAENDELPièces pour flûte à bec & basse continue

Chapelle du Bon Sauveur rue lavazière, 81000 Albi Albi Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-14T17:00:00 2021-11-14T19:30:00