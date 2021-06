La Versanne La Versanne La Versanne, Loire Les Rendez-vous de mon Parc « Vis ma vie de bûcheron » La Versanne La Versanne Catégories d’évènement: La Versanne

Loire

Les Rendez-vous de mon Parc « Vis ma vie de bûcheron » La Versanne, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, La Versanne. Les Rendez-vous de mon Parc « Vis ma vie de bûcheron » 2021-07-08 14:30:00 14:30:00 – 2021-07-08

La Versanne Loire La Versanne Abattage, ébranchage, débardage… Glissez-vous dans la peau d’un bûcheron le temps d’une matinée pour découvrir les secrets de la récolte des bois de nos forêts !

Réservation sur www.parc-naturel-pilat.fr Billetterie Rendez-vous de mon Parc 2021 dernière mise à jour : 2021-06-26 par Office de Tourisme du Pilat

Détails Catégories d’évènement: La Versanne, Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu La Versanne Adresse Ville La Versanne lieuville 45.3262#4.48174