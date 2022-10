Les rendez-vous de Marius : atelier linogravure « Gravé du Sud »

Les rendez-vous de Marius : atelier linogravure « Gravé du Sud », 12 novembre 2022, . Les rendez-vous de Marius : atelier linogravure « Gravé du Sud »



2022-11-12 10:30:00 10:30:00 – 2022-11-12 12:00:00 12:00:00 EUR 30 30 3ème année pour les rendez-vous de Marius, au coeur du village de Giens. Tout l’automne, des ateliers, expositions et autres événements qui font vivre le village et votre passion de l’art. RDV le 12 nov. pour un atelier linogravure avec Stépahen Paugam. dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville