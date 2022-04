Les rendez-vous de mai au moulin de la Baysse Excideuil Excideuil Catégories d’évènement: 24160

Excideuil

Les rendez-vous de mai au moulin de la Baysse Excideuil, 7 mai 2022, Excideuil. Les rendez-vous de mai au moulin de la Baysse Rue du stade Moulin de la Baysse Excideuil

2022-05-07 – 2022-05-28 Rue du stade Moulin de la Baysse

Excideuil 24160 Excideuil Frédéric Dussoulier, « Semblables ».

Installation, sculptures.

Semblables est une double installation mettant en lumière le parallèle entre l’Homme et la nature, ses similitudes, ses ressemblances, leur lien indéfectible.

Entrée gratuite, ouverture tous les jours, sauf le mardi, de 15h à 18h.

Vernissage le 7 mai à 18h30. Frédéric Dussoulier, « Semblables ».

Installation, sculptures.

Entrée gratuite, ouverture tous les jours, sauf le mardi, de 15h à 18h.

Vernissage le 7 mai à 18h30. +33 5 53 62 07 84 Frédéric Dussoulier, « Semblables ».

Installation, sculptures.

Semblables est une double installation mettant en lumière le parallèle entre l’Homme et la nature, ses similitudes, ses ressemblances, leur lien indéfectible.

Entrée gratuite, ouverture tous les jours, sauf le mardi, de 15h à 18h.

Vernissage le 7 mai à 18h30. Frédéric Dussoulier

Rue du stade Moulin de la Baysse Excideuil

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: 24160, Excideuil Autres Lieu Excideuil Adresse Rue du stade Moulin de la Baysse Ville Excideuil lieuville Rue du stade Moulin de la Baysse Excideuil Departement 24160

Excideuil Excideuil 24160 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/excideuil/

Les rendez-vous de mai au moulin de la Baysse Excideuil 2022-05-07 was last modified: by Les rendez-vous de mai au moulin de la Baysse Excideuil Excideuil 7 mai 2022 24160 Excideuil

Excideuil 24160