Les rendez-vous de l’impro Compiègne, jeudi 21 mars 2024.

Les rendez-vous de l’impro Compiègne Oise

Genre : Battle d’impromptues

Picardie VS Paca

Chaque trimestre, venez découvrir un spectacle d’improvisation totalement fou et hilarant.

Des improvisateurs feront de vos thèmes et vos impulsions, des moments uniques !

Pour plus de plaisir et de rire, la Picardie affrontera une autre région à chaque rendez-vous ! 1818 18 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 20:00:00

fin : 2024-03-21

1 BIS Place Saint-Jacques

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France romain@letheatreamoustaches.com

L’événement Les rendez-vous de l’impro Compiègne a été mis à jour le 2024-02-26 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme