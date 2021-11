Les Rendez-vous de l’hiver Flers, 18 décembre 2021, Flers.

Les Rendez-vous de l’hiver Flers

2021-12-18 14:30:00 14:30:00 – 2021-12-19 20:00:00 20:00:00

Flers Orne Flers

Tous vos week-end de décembre sont rythmés par les Rendez-vous de l’hiver.

14h30-17h30

– balades en calèches dans la ville

– boissons chaudes et gourmandes

– déambulation du Père Noël et de peluches géantes dans les rues

16h30: spectacle du cirque Tempo: “Top”

Entourés du Top de leurs potes , Chloé et Matey se hissent au top du “Top”, pour mieux nous rappeler que l’art du cirque est avant tout un jeu d’enfants! Cette troupe au Top e sa forme, ets donc bien décidée à nous dévoiler Non Stop, son ballet d’humour et d’équilibre pour nous donner son “Top”…à fond les ballons

18h à 20h, diffusion du mapping vidéo sur l’église Saint Germain.

Le géant de Flers: l’histoire est inspirée du roman “Un bon gros géant” de Roald Dahl. Léonard, un jeune flérien, se retrouve nez à nez avec un GEANT le soir de Noël. Celui-ci demande au garçon de l’aider à mettre en place le décor de Noël dans Flers.

Carrousel et boîte aux lettres du Père Noël disponibles sur la place

+33 2 33 65 06 75 https://www.flerstourisme.fr/

Flers

dernière mise à jour : 2021-11-12 par Flers agglo