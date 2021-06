Les rendez-vous de l’Etuve aux Chantiers Tramasset Le Tourne, 26 juin 2021-26 juin 2021, Le Tourne.

Les rendez-vous de l’Etuve aux Chantiers Tramasset 2021-06-26 16:00:00 – 2021-09-18 21:00:00 Chantiers Tramasset 20 esplanade Josselin

Le Tourne Gironde Le Tourne

EUR 5 5 Les Chantiers Tramasset vous propose une buvette et une petite restauration rapide tout au long de l’été, les samedis et les dimanches face à la Garonne !

Visite guidée du site possible à 17h

Les Chantiers Tramasset vous propose une buvette et une petite restauration rapide tout au long de l’été, les samedis et les dimanches face à la Garonne !

Visite guidée du site possible à 17h

+33 5 56 67 61 69

Les Chantiers Tramasset vous propose une buvette et une petite restauration rapide tout au long de l’été, les samedis et les dimanches face à la Garonne !

Visite guidée du site possible à 17h

Les Chantiers Tramasset vous propose une buvette et une petite restauration rapide tout au long de l’été, les samedis et les dimanches face à la Garonne !

Visite guidée du site possible à 17h

Tramasset