Les Rendez-vous de l’été Sézanne, 18 juin 2022, Sézanne.

Quand patrimoine et terroir ne fonty qu’un ! L’office de tourisme de Sézanne et sa Région vous invite à découvrir tout l’été 9 lieux d’exception pour une visite guidée suivie d’un apéritif local.

Au programme 12 rendez-vous, en toute convivialité et intimité.

Sur réservation uniquement. Nombre de places limités.

Pour cette seconde édition, l’Office de Tourisme de Sézanne et sa Région vous propose de découvrir 4 nouveaux sites : L’Écomusée d’Oeuilly, le Musée du poids de Mécringes, le Château de la Motte-Tilly et l’Espace Vivant de la Bonneterie à Romilly sur Seine.

Ainsi, chaque samedi de 16h30 à 18h30, émerveillons-nous et surtout discutons, échangeons dans une visite privée. Après 1h30 de visite, nous partagerons un apéritif à base de produits locaux, accompagné d’une coupe de champagne.

Le calendrier des Rendez-vous de l’été :

Samedi 18 juin : Visite de l’église de Fromentières et de son magnifique retable, unique dans la région.

Samedi 25 juin & samedi 23 juillet : Visite du Couvent des Récollets de Sézanne, incluant l’exposition des tableaux du peintre Frères Luc.

Samedi 2 juillet : Visite de l’Espace Vivant de la Bonneterie de Romilly sur Seine, ville réputée pour son histoire textil. En bonnus, vous verrez la plus grande chaussette au monde, inscrtite au Guiness Book.

Samedi 9 juillet & samedi 20 août : Visite du Musée du poids à Mécringes, remarquable par les multiples pièces chiner ou généreusement offerte. Il est unique en France.

Samedi 16 juillet : Visite de l’Écomusée d’Oeuilly. Un véritable saut dans le passé, où 3 musées sont à découvrir (la maison champenoise, l’école 1900 et le musée de la goutte)

Samedi 30 juillet & samedi 27 août : Visite de l’église Saint-Martin de Moeurs, où une magnifique fresque de 3x7m du début du 16ème, représentant une morale du Moyen-Age vaut le coup d’oeil. D’autres parties de l’église ont fait l’objet de restauration récente et ont mis au jour de nouvelles informations concernant l’histoire du lieu.

Samedi 6 août & samedi 3 septembre : Visite du Château de la Motte-Tilly, superbe château du 18ème. Entre intérieur richement meublés, l’immense parc de 60ha et les anecdotes du lieu, le château est une pépite à découvrir (10)

Samedi 13 août : Visite du mémorial de Mondement 1914 et de son musée. Cette borne de plus de 35m de haut a été érigé pour commémorer la Première Bataille de la Marne (5-12 septembre 1914). Il se trouve sur la ligne de front de Senlis à Verdun.

L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé, à consommer avec modération.

