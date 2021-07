Donnery Jardin de Wiesenbach Donnery Les rendez-vous de l’été : Peintres et peintures Jardin de Wiesenbach Donnery Catégorie d’évènement: Donnery

Jardin de Wiesenbach, le dimanche 18 juillet à 09:30

Début du 20ème siècle, la grande mode était d’aller planter son chevalet dans la nature, au bord de l’eau. Donnery s’en est inspiré et vous propose une balade picturale. Près de 15 artistes dont occuper l’espace du Jardin de Wisembach, près du canal. Du street art, en passant par des dessins à l’encre de chine, des peintures à l’huile ou encore à la pastel, ces artistes vous feront découvrir leurs univers, au travers d’une exposition de leurs œuvres mais aussi de démonstrations. Collation sur place pour les gourmands !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-18T09:30:00 2021-07-18T18:00:00

