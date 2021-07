Sarralbe Sarralbe Moselle, Sarralbe LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ : MARCHÉDU TERROIR ET DE L’ARTISANAT Sarralbe Sarralbe Catégories d’évènement: Moselle

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ : MARCHÉDU TERROIR ET DE L’ARTISANAT Sarralbe, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Sarralbe. LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ : MARCHÉDU TERROIR ET DE L’ARTISANAT 2021-07-23 17:00:00 – 2021-07-23 22:30:00

Sarralbe Moselle Sarralbe Les Rendez-vous de l’été reviennent à Sarralbe avec un marché du terroir et artisanal, avec la présence d’une trentaine d’exposants du secteur ( produits du terroir, artisanat, bois, céramique …).

Expositions, animations musicales viendront étoffer ces temps forts de l’été.

La restauration sera assurée par un foodtruck et la buvette par le Cos Tennis de Sarralbe. mairie.sarralbe@wanadoo.fr +33 3 87 97 80 17 https://www.sarralbe.fr/ Ville de Sarralbe dernière mise à jour : 2021-07-01 par

