Les rendez-vous de l’été Flers, 8 juillet 2022, Flers.

Les rendez-vous de l’été Flers

2022-07-08 – 2022-08-21

Flers Orne

À FLERS, UN ÉTÉ BIEN REMPLI ! Du vendredi 8 juillet au dimanche 21 août, la Ville de Flers et Flers Agglo proposent la 11e édition des Rendez-vous de l’été : un programme riche et varié d’animations gratuites pour divertir les habitants et les touristes, de valoriser les sites et ressources du territoire. Cette année, contexte sanitaire oblige, la programmation, toujours surprenante, éclectique et de qualité, a été allégée et modifiée afin d’assurer la santé de tous. Elle sera maintenue sous réserve des mesures sanitaires en vigueur. L’été sur Flers sera rythmé par 4 rendez-vous hebdomadaires gratuits : Mardi rando, Jeudi sport , Vendredi concert et Dimanche au parc. nChacun trouvera de quoi se divertir et de passer un bel été sur Flers Agglo : spectacles poétiques et burlesques, randonnées accompagnées par des spécialistes du paysage et de la nature, découvertes de disciplines sportives, concerts entraînants… Autant d’occasions pour (re)découvrir notre beau territoire, de s’y ressourcer et de s’évader…

À FLERS, UN ÉTÉ BIEN REMPLI ! Du vendredi 8 juillet au dimanche 21 août, la Ville de Flers et Flers Agglo proposent la 11e édition des Rendez-vous de l’été : un programme riche et varié d’animations gratuites pour divertir les habitants et les…

+33 2 33 98 44 40 https://www.montagnesdenormandie.fr/

À FLERS, UN ÉTÉ BIEN REMPLI ! Du vendredi 8 juillet au dimanche 21 août, la Ville de Flers et Flers Agglo proposent la 11e édition des Rendez-vous de l’été : un programme riche et varié d’animations gratuites pour divertir les habitants et les touristes, de valoriser les sites et ressources du territoire. Cette année, contexte sanitaire oblige, la programmation, toujours surprenante, éclectique et de qualité, a été allégée et modifiée afin d’assurer la santé de tous. Elle sera maintenue sous réserve des mesures sanitaires en vigueur. L’été sur Flers sera rythmé par 4 rendez-vous hebdomadaires gratuits : Mardi rando, Jeudi sport , Vendredi concert et Dimanche au parc. nChacun trouvera de quoi se divertir et de passer un bel été sur Flers Agglo : spectacles poétiques et burlesques, randonnées accompagnées par des spécialistes du paysage et de la nature, découvertes de disciplines sportives, concerts entraînants… Autant d’occasions pour (re)découvrir notre beau territoire, de s’y ressourcer et de s’évader…

Flers

dernière mise à jour : 2022-05-13 par