LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ : CONCERT JEUNE PUBLIC « SUMMER TOUR – SOUL BÉTON » Saint-Cosme-en-Vairais, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Saint-Cosme-en-Vairais.

Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Saint-Cosme-en-Vairais

14h : Summer Tour (Soul Béton)

Après plus de 400 représentations de leurs spectacles jeune public « Panique au Bois Béton » et « Smile City », Bring’s et Fanch Jouannic prennent d’assaut les scènes estivales.

Avec une formule en plein air, ils rejoueront le répertoire funk et hip-hop de leurs spectacles agrémenté de quelques inédits. Avec leur énergie et leur complicité ils sauront entrainer avec eux le public !

Le duo Soul Béton livre ici un véritable concert festif et familial. Un moment funky pour faire danser les vacanciers !

Entrée libre et gratuite pour tous – Place Saint Damien à Saint Cosme-en-Vairais

Un concert pour faire danser les enfants et swinger les parents !!

