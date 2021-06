LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ : CONCERT DE MAWYD Bonnétable, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Bonnétable.

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ : CONCERT DE MAWYD 2021-07-16 19:00:00 – 2021-07-16 24:00:00 Rue du Maréchal Leclerc Parking du Château

Bonnétable Sarthe Bonnétable

20h30 : Passion Coco

Mélange savoureux, tropical et psychédélique.

Le quatuor Passion coco allie ses influences et compose une musique inédite où les rythmes traditionnels Colombiens et plus largement tropicaux, fusionnent, à grand coup de pédales d’effet, avec des gammes Africaines, des riffs de rock psychédélique, des ambiances dignes d’un western spaghetti…Le tout raconté en Espagnol par des voix suaves.

On ne perd jamais les racines Sud-américaines grâce au cuatro Vénézuélien, aux percussions et aux chants en espagnol, auxquelles viennent s’incorporer, d’abord la basse et la guitare, des références diverses emprunt aux musiques actuelles.

21h30 : Mawyd

Mawyd est une formation reggae originaire de Bordeaux, née de la rencontre de cinq musiciens issus de divers horizons musicaux. A ce noyau sont venues s’ajouter deux choristes pour rendre hommage à la musique jamaïcaine sur le modèle des I Threes de Bob Marley and The Wailers. La particularité LIVE du groupe vient du travail de ses influences reggae, mais aussi d’un son funk/hiphop, groovy, distillant volontiers dans ses mélodies entêtantes et très rythmées une énergie rock enrichie de sonorités soul et d’envolées ouvertement jazz.

Entrée libre et gratuite pour tous – Parking du château à Bonnétable à partir de 19h. Bar et restauration sur place.

Une ambiance tropicale puis reggae-funky à Bonnétable cet été !!

