LES RENDEZ-VOUS DE L’ERDRE Nort-sur-Erdre, 10 septembre 2022, Nort-sur-Erdre.

Le Port Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

2022-09-10 – 2022-08-26

8h : Jean-Louis Pommier, lui qui a joué avec Eddy Louiss, l’ONJ, Michel Legrand, Le Gros Cube et tant d’autres, se produit très rarement en solo et encore moins pour un lever de soleil à 8h du matin ! C’est pourtant ce défi qu’il nous propose pour un moment unique, avec l’un des plus beaux sons de trombone de l’hexagone !

9h : Cet emballant trio emmené par le pétulant saxophoniste Xavier Thibaud est formé de musiciens ligériens du fameux collectif 1name4acrew ! Leur musique ? Un « mix » réussi de groove venant de La Nouvelle-Orléans et de standards du jazz ! Une musique sans complexe, faite pour s’amuser, danser et swinguer !

10h30 La Poupinière : passage de la flotte : Ce trio nantais presque minimaliste (cornet, banjo, sousaphone) aime jouer,en acoustique, les grands standards du jazz « New-Orleans », de Louis Armstrong à Sidney Bechet, en passant par Paul Barbarin. Intime ou pétillant… et épatant !

Paul Bosseau : cornet, voix / Mathieu Pichon : banjo / Michel Loirat : sousaphone

Les Rendez-vous de l’Erdre à Nort-sur-Erdre

