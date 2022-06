Les Rendez-vous de l’Erdre, Jazz et Belle Plaisance Nantes Centre et Quartiers Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui À Nantes, le cœur du festival sera situé à nouveau sur les quais de l’Erdre du vendredi 26 au dimanche 28 août 2022, avec l’installation des villages (stands de restauration et bars tenus par les associations solidaires et les commerçants partenaires, mais aussi la bourse aux disques), l’accueil de la flottille de la Belle plaisance le samedi après-midi jusqu’au dimanche matin au Bassin Ceineray, et les 6 scènes (nautique, Sully, Talents Jazz en Loire-Atlantique, Blues, Souris Verte et France Bleu Loire Océan), présentant toute la diversité du jazz d’aujourd’hui. Nouveautés : pour cette 36e édition, la scène Mix Jazz se déplace et investit les douves du Château des ducs de Bretagne pour une écoute et un confort améliorés, tandis que la scène Swing prend ses quartiers sur le parvis de la Cité des Congrès, un espace idéal notamment pour les amateurs de danse swing. Deux étapes supplémentaires d’un parcours Jazz dans la ville qui s’étend de l’île de Versailles à l’écluse St-Félix !Les équipages de bateaux de patrimoine, révélateurs de la mémoire de l’Erdre et de la navigation fluviale, se réuniront pour partager leur passion commune et parcourir les 28 km de l’Erdre navigable. Certains bateaux entameront le périple un peu plus tôt sur le canal de Nantes à Brest. Nantes Centre et Quartiers Nantes 44000 Page d’accueil

