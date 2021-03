Paris Bibliothèque Buffon Paris Les rendez-vous de l’ENSSIB Bibliothèque Buffon Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les rendez-vous de l’ENSSIB Bibliothèque Buffon, 4 mai 2021-4 mai 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 4 mai 2021

de 17h à 19h

gratuit

Le Centre de Documentation sur les Métiers du Livre propose une rencontre en ligne autour du titre les « Bibliothèques publiques britanniques contemporaines : autopsie des années de crise » Muriel Amar, Cécile Touitou et Catherine Jackson présenteront la dernière publication de la collection « La numérique » (100% numérique et gratuite) aux presses de l’ENSSIB « Bibliothèques publiques britanniques contemporaines. Autopsie des années de crise » . La publication de l’ouvrage est à retrouver en ligne ! Bibliothèques publiques britanniques contemporaines – Liminaires – Presses de l’enssib (openedition.org) N’hésitez pas à nous envoyer vos questions en amont sur notre twitter cdml La rencontre sera diffusée le mardi 4 mai à 19 heures sur la chaîne YouTube de la bibliothèque Buffon. Muriel Amar est directrice de la collection « La numérique » aux presses de l’ENSSIB. Cécile Touitou est directrice de cette publication qui rassemble de nombreux auteurs français et anglais. Catherine Jackson est directrice aux presses de l’ENSSIB Animations -> Conférence / Débat Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon Paris 75005

Contact :Bibliothèque Buffon 0155432525 http://equipement.paris.fr/bibliotheque-buffon-1682

Date complète :

2021-05-04T17:00:00+02:00_2021-05-04T19:00:00+02:00

Lieu Bibliothèque Buffon Adresse 15 Bis rue Buffon Ville Paris