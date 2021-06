Les rendez-vous de l’alternance Espace Jeunes Anne Frank, 22 juin 2021-22 juin 2021, Issy-les-Moulineaux.

Les rendez-vous de l’alternance

Espace Jeunes Anne Frank, le mardi 22 juin à 18:00

L’Espace Jeunes Anne Frank en partenariat avec l’école Isifa Plus Values organise une session d’information sur l’alternance. —————————————————————————————————————————– ### Qu’est-ce-que l’alternance ? – Les plus-values apportées par une formation en alternance – La rémunération – Les droits et les obligations ? Autant de questions auxquelles nous répondrons afin de vous aider dans vos choix. Très engagée depuis 30 ans dans la promotion de l’apprentissage et de l’alternance, Isifa Plus Values présentera ses formations professionnalisantes du BAC+2 au BAC+5 en : – Commerce ; – Ressources Humaines et Administration ; – Comptabilité et Gestion ; – Communication ; – Logistique et Transport ; – Patrimoine et Immobilier **Le 22 juin de 18h à 19h à l’Espace Jeunes Anne Frank,** **15 rue Diderot 92130.** Pour vous inscrire vous pouvez nous joindre au 01 41 23 83 50, par mail à [espacejeunes@ville-issy.fr](mailto:espacejeunes@ville-issy.fr) ou encore sur nos réseaux sociaux.

Entrée libre et gratuite

L’Espace Jeunes Anne Frank en partenariat avec l’école Isifa Plus Values organise une session d’information sur l’alternance.

Espace Jeunes Anne Frank 15 rue Diderot, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-22T18:00:00 2021-06-22T19:00:00