Les Rendez-Vous de Lagarrigue Lagarrigue, 26 septembre 2021, Lagarrigue.

Les Rendez-Vous de Lagarrigue 2021-09-26 09:30:00 – 2021-09-26 18:00:00

Lagarrigue Lot-et-Garonne Lagarrigue

Sur les coteaux d’Aiguillon d’Aiguillon, le village de Lagarrigue prépare son 1er Rendez-Vous.

Pour l’occasion artisans, commerçants et associations vous concoctent une journée de rencontres et de mises en lumières d’artistes locaux. Un marché gourmand est prévu le midi.

Artistes invités :

Dorian Carreira – coutelier d’art

Sabine Dugarry – réalisation de mobiles

Vie de meubles – restauration de meubles, bijoux et objets déco

Aurlanne – Artiste peintre

